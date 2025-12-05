Ричмонд
Холодную воду отключат в Самаре 10 и 11 декабря

В Самаре будут проводиться плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Самаре проведут плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. Они запланированы на 10 и 11 декабря. Для этого потребуется временно ограничить подачу холодной воды по нескольким адресам, сообщает «РКС-Самара».

«Просим жителей при необходимости сделать запас воды. График работ является предварительным и может быть скорректирован», — уточнили сотрудники.

Холодную воду отключат 10 декабря с 10:30 до 13:29 на улице Коммунистической, 20, а 11 декабря с 23:00 до 06:00 на улице Ташкентской 105, 105а, 107, 109, 109а, 111, 113, 115, 121, 123, 125, 131, 133 и на улице Стара Загора 267а, 267б, 267 В, 267 г, 267д, 267е, 267ж, 275.