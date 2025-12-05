Что за монеты «Фиксики»?

5 декабря 2025 года Центробанк выпустил в обращение памятные монеты «Фиксики», с изображением героев одноименного мультсериала. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
Какой номинал у монет «Фиксики»?
Банк выпустил три вида монет, номиналом 3 и 25 рублей:
- серебряную номиналом в 3 рубля (масса драгметалла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, диаметр 39,0 мм);
- из стали с никелевым покрытием номиналом в 25 рублей (диаметр 27,0 мм);
- из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом в 25 рублей (диаметром 27,0 мм).
Как выглядят новые монеты?
На лицевой стороне полукругом размещена надпись «Российская Федерация», обрамленная с двух сторон сдвоенными ромбами, под ней рельефный герб России, справа — товарный знак монетного двора, под гербом в три строки — надпись «Банк России», номинал монеты (3 или 25) и год выпуска «2025 г.». На серебряной монете слева есть дополнительный значок химического элемента (Ag) и указана проба (925), а справа — массы драгоценного металла (31,1).
На оборотной стороне — рельефное изображение Нолика и его старшей сестры Симки. Вверху надпись «Фиксики», а внизу между ними крепежное устройство.
На монетах в серебряном и медно-никелевом исполнении герои мультфильма изображены в цвете.
Сколько всего отчеканено «Фиксиков»?
«Фиксики» были выпущены на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах. Тираж монет:
- из серебра — 7,0 тыс. штук (каталожный № 5111−0532).
- из стали с никелевым покрытием — 850,0 тыс. штук (каталожный № 5715−0004).
- из медно-никелевого сплава — 150,0 тыс. штук (каталожный № 5015−0078).