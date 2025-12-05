Что за монеты «Фиксики»?

На лицевой стороне полукругом размещена надпись «Российская Федерация», обрамленная с двух сторон сдвоенными ромбами, под ней рельефный герб России, справа — товарный знак монетного двора, под гербом в три строки — надпись «Банк России», номинал монеты (3 или 25) и год выпуска «2025 г.». На серебряной монете слева есть дополнительный значок химического элемента (Ag) и указана проба (925), а справа — массы драгоценного металла (31,1).