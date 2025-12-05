ФОК в Мамоново ввели в эксплуатацию

«Уже получены заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса, который планируется открыть весной. Добавим, ФОК построен за счет инвестора — резидента специального административного района на острове Октябрьском международной компании “Адорабелла”», — сообщили в правительстве.