ФОК в Мамоново ввели в эксплуатацию

Комплекс находится на пересечении улиц Спортивной и Рыночной.

6фотографий

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Мамоново ввели в эксплуатацию. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

В комплексе оборудовали спортивный, тренажёрный и танцевальный залы, места для занятий боксом и спортивной борьбой. В ФОКе также предусмотрели медкабинет, административно-бытовые и технические помещения.

«Уже получены заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса, который планируется открыть весной. Добавим, ФОК построен за счет инвестора — резидента специального административного района на острове Октябрьском международной компании “Адорабелла”», — сообщили в правительстве.

ФОК в Мамоново разрешили построить в 2023 году. Два здания комплекса возвели на участке с кадастровым номером 39:21:010128:420. Территория находится на пересечении улиц Спортивной и Рыночной.