Боец Евгений Труханов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Евгения не стало 4 ноября 2024 года в возрасте 41 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Евгений Труханов из Тайшета героически погиб в зоне специальной военной операции. Евгений служил военной разведке, помимо этого работал в вагонном депо. Об этом сообщает Тайшет24.

— По собственному желанию в сентябре 2024 года боец отправился защищать Отечество, — говорится в сообщении.

Евгения не стало 4 ноября 2024 года в возрасте 41 года. У него остались супруга, сын и отец. Они вспоминают его как доброго, заботливого и дружелюбного человека. Для близких его гибель — это тяжелая утрата. Евгения Труханова проводят в последний путь 6 декабря.

Ранее КП-Иркутск в Усть-Куте простятся с Александром Понкратьевым, который погиб в зоне СВО. Бойца не стало в возрасте 47 лет.