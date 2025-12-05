Боец Евгений Труханов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Евгения не стало 4 ноября 2024 года в возрасте 41 года. У него остались супруга, сын и отец. Они вспоминают его как доброго, заботливого и дружелюбного человека. Для близких его гибель — это тяжелая утрата. Евгения Труханова проводят в последний путь 6 декабря.