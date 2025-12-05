Боец Евгений Труханов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Боец Евгений Труханов из Тайшета героически погиб в зоне специальной военной операции. Евгений служил военной разведке, помимо этого работал в вагонном депо. Об этом сообщает Тайшет24.
— По собственному желанию в сентябре 2024 года боец отправился защищать Отечество, — говорится в сообщении.
Евгения не стало 4 ноября 2024 года в возрасте 41 года. У него остались супруга, сын и отец. Они вспоминают его как доброго, заботливого и дружелюбного человека. Для близких его гибель — это тяжелая утрата. Евгения Труханова проводят в последний путь 6 декабря.
Ранее КП-Иркутск в Усть-Куте простятся с Александром Понкратьевым, который погиб в зоне СВО. Бойца не стало в возрасте 47 лет.