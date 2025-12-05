В госпитале Бурденко скончался омский военврач, капитан медицинской службы

Как говорится в некрологе, Николай Борисович посвятил свою жизнь служению Родине. После окончания Омского медицинского института он был врачом в службе исполнения наказания, в составе отряда милиции специального назначения участвовал в боевых действиях в Чечне. За период службы в органах внутренних дел награжден медалями: «За доблесть в службе», «За отвагу», «За отличие в службе», «За боевое содружество», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе».