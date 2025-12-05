В школе города Томмоты в Якутии отремонтировали спортзал

Спортивный зал средней школы № 36 в городе Томмоте Республики Саха (Якутия) открылся после реконструкции в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Ремонтные работы велись в помещении с 2023 года, сообщили в администрации главы и правительства региона.
В ходе реконструкции спортзал школы был объединен с новым двухэтажным пристроем. В распоряжении учеников — комфортные раздевалки с душевыми и санузлами. Общая площадь здания составляет более 640 кв. м.
«Благодаря настойчивости главы района Александра Викторовича Шестопалова за достаточно короткий период объект был отремонтирован. Занимаясь в нормальных условиях, дети приобретают здоровье. Уверен, что из этого зала будут выходить новые чемпионы», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.
Он поздравил учеников и учителей школы, выразил благодарность строителям и вручил учреждению сертификат на приобретение спортивного инвентаря.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.