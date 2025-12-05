В Брянске отремонтировали улицу Менжинского

Капитальный ремонт дороги по улице Менжинского в Брянске протяженностью 2,3 км провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Специалисты срезали старый асфальт и уложили новый как на проезжей части, так и на тротуарах. Также там установили ливневую канализацию. Раньше жители жаловались на то, что во время дождей затапливало дворы. Теперь такой проблемы не будет.
По улице Менжинского расположены не только многоквартирные и частные жилые дома, но и социально значимые объекты. Среди них детское отделение Брянской городской поликлиники № 5, гимназия № 1, центр реабилитации инвалидов и стадион «Спартак».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.