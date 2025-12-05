Ричмонд
Жителей Ростовской области призывают сдать оружие для нужд СВО

Жителям Ростовской области простят часть нарушений в обмен на оружие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники Росгвардии принимают от жителей ружья для того, чтобы передать их в дальнейшем в зону проведения спецоперации.

Для этого всем желающим следует обратиться в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии (по месту учета), заполнив при этом специальное заявление. Самые востребованные — гладкоствольные ружья и нарезные длинноствольные ружья. Их используют для борьбы с БПЛА.

— В случае передачи принадлежащего оружия для нужд СВО, гражданин может быть освобожден от административной ответственности за некоторые правонарушения, например, за несвоевременное обращение для его регистрации или перерегистрации. Важное условие — административные правонарушения не должны повлечь негативных последствий, — рассказали в ведомстве.

