Это не шутка — в Перми 7 декабря откроют движение на улице Карпинского

Улицу откроют для автотранспорта временно по четырем полосам — по две в каждую сторону. Крайние боковые полосы отделят от проезжей части бетонными блоками для пешеходов. Такую меру ввели до завершения работ на путепроводе через Транссиб и оборудования тротуаров. Часть тротуаров вдоль улицы уже готова, другая пока останется в щебеночном варианте.