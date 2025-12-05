Это не шутка — в Перми 7 декабря откроют движение на улице Карпинского

Краевой Минтранс сообщил долгожданную новость для жителей Перми. На участке улицы Карпинского от ш. Космонавтов до ул. Мира в техническом режиме запустят движение транспорта. На следующий день, 8 декабря, по новой дороге планируют открыть автобусное сообщение.
Улицу откроют для автотранспорта временно по четырем полосам — по две в каждую сторону. Крайние боковые полосы отделят от проезжей части бетонными блоками для пешеходов. Такую меру ввели до завершения работ на путепроводе через Транссиб и оборудования тротуаров. Часть тротуаров вдоль улицы уже готова, другая пока останется в щебеночном варианте.
На ул. Карпинского вернут автобусные маршруты: № 3 «Станция Пермь-1 — микрорайон Нагорный», № 36 «Микрорайон Вышка-1 — микрорайон Вышка-2 — театр Ироничная компания», № 59 «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный — инфекционная больница», а также временный маршрут № 72 «Планета — ЦУМ».
По информации департамента транспорта Перми, трамвайные маршруты № 11 и № 12 начнут курсировать в конце декабря.
«Для посадки и высадки пассажиров из автобусов в районе остановки “ул. Левченко” временно уложат на щебень бетонные плиты», — дополнили в краевом ведомстве.
Для жителей Перми в краевом Минтрансе сделали важное дополнение. Поскольку движение откроют по временной схеме, реконструкция будет продолжаться. Подрядчик обустроит недостающие тротуары и велодорожку, завершит работы на трамвайных путях — укладку, выправку, обкатку и устройство контактной сети.
Поехали, Пермь!
Ранее стало известно о временном ограничении движения на участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов. Период действия ограничения — с 00:00 6 декабря 2025 года до 00:00 1 мая 2026 года.