В Омске появятся монеты с изображением «Фиксиков»

С сегодняшнего дня, с 5 декабря, в Омске могут появиться монеты с изображением героев мультфильма «Фиксики». Памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация» выпустил Банк России.
Как говорится в сообщении, «Фиксики» будут нескольких видов: серебряная монета номиналом 3 рубля, 25 рублей из стали с никелевым покрытием и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.
Также инициаторы выпуска этой серии напомнили историю мультфильма.
«Сериал “Фиксики” появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире», — говорится в сообщении.
Монеты будут доступны в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.