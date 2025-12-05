Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появятся монеты с изображением «Фиксиков»

Серию, посвященную мультфильму, выпустил Банк России.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, с 5 декабря, в Омске могут появиться монеты с изображением героев мультфильма «Фиксики». Памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация» выпустил Банк России.

Как говорится в сообщении, «Фиксики» будут нескольких видов: серебряная монета номиналом 3 рубля, 25 рублей из стали с никелевым покрытием и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Также инициаторы выпуска этой серии напомнили историю мультфильма.

«Сериал “Фиксики” появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире», — говорится в сообщении.

Монеты будут доступны в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.