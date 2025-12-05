В Омске появятся монеты с изображением «Фиксиков»

«Сериал “Фиксики” появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире», — говорится в сообщении.