Горы и снегоходы. Чем Башкирия займет туристов на новогодних каникулах

Уфа традиционно вошла в топ-10 городов по количеству ранних бронирований на новогодние каникулы. При этом не оставила своих лидерских позиций в рейтинге локаций, куда люди срываются за три дня до поездки. Регион в целом традиционно популярен у любителей горнолыжного спорта и релакса на природе. Но есть нюанс — республика привлекает туристов не инфраструктурой, событиями и развлечениями, а ценами. Почему Башкирия стала синонимом бюджетного туризма на Новый год и чем будут удивлять туроператоры в этом году, читайте в материале ufa.aif.ru.