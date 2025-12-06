Горы и снегоходы. Чем Башкирия займет туристов на новогодних каникулах

Уфа традиционно вошла в топ-10 городов по количеству ранних бронирований на новогодние каникулы. При этом не оставила своих лидерских позиций в рейтинге локаций, куда люди срываются за три дня до поездки. Регион в целом традиционно популярен у любителей горнолыжного спорта и релакса на природе. Но есть нюанс — республика привлекает туристов не инфраструктурой, событиями и развлечениями, а ценами. Почему Башкирия стала синонимом бюджетного туризма на Новый год и чем будут удивлять туроператоры в этом году, читайте в материале ufa.aif.ru.
Где остановиться?
Башкортостан вошел в топ-15 регионов по доле ранних бронирований загородных домов на новогодние каникулы, сообщает пресс-служба «Авито Путешествия». Чаще всего люди выбирают загородные дома и коттеджи, средняя цена за ночь составляет 17,5 тыс. рублей. При этом услуга предусматривает обеспечение жильем 6 человек на три дня.
Башкирия и Татарстан одинаково популярны среди туристов, которые планируют арендовать квартиры в столицах, но загородный отдых у соседей менее востребован. У нас же стабильный спрос, но цены ниже, чем в более дорогих регионах вроде Челябинской области (25,4 тыс. рублей) или Кемеровской (23,9 тыс. рублей). Самые выгодные ранние брони у пермяков и волгоградцев — по 7,9 тыс. рублей за дом, у самарцев — 8,1 тыс., у ставропольцев — 8,6 тыс.
Самые доступные — обычные деревенские дома по цене 1 тыс. рублей за ночь, где из удобств баня, холодильник и телевизор, а санузел на улице. Такие есть в Инзере. Дешево-сердито, зато рядом Розовые скалы, Айгир и Южно-Уральский заповедник.
Дороже обойдутся коттеджи и А-домики у природных достопримечательностей с зимней инфраструктурой. Например, вокруг Павловского водохранилища сутки — от 7 тыс. рублей. Но есть возможность организовать банный чан, катание на санях или снегоходах, зимнюю рыбалку или достать билет на ближайшую базу для катания на лыжах или тюбинге.
Базы отдыха предлагают размещение компаний до 6 человек в среднем по цене 15 тыс. рублей за сутки. Они хороши тем, что снимают с отдыхающих заботы по готовке и имеют более широкий выбор по развлечениям. Например, могут устроить конный тур или экскурсию. Однако важно помнить опыт туристов прошлого года — на природе около леса велики шансы встретиться с мышами и другой дикой живностью.
Если туристы планируют посетить только Уфу и окрестности, им предлагают пакетный тур на 3 ночи (после 3 января) по цене от 29 тыс. рублей в отелях «3 звезды» и от 35 тыс. рублей в четырехзвездочных. Допуслуг нет, развлечения ограничиваются экскурсиями. Туроператоры надеются на местный Минтуризма, которое каждый год в январе организует бесплатные новогодние активности.
Что предложить?
Один из самых интересных туров, в том числе для жителей Башкирии, — «Новый год в горах». Трехдневный тур на 3 дня предлагает провести каникулы на горнолыжных курортах «Банное», «Абзаково» или «Мраткино», покататься, попариться в бане и отдохнуть на банкетах в веселой компании. Как опция — снегоходы, тюбинг, квадроциклы и другие зимние активности, а также свой зоопарк, аквапарк и хаски-город. Этот тур — идеальный вариант для тех, кто хочет совместить новогоднее настроение, активный отдых и комфорт.
Туроператоры на бирском направлении в этом году сделали акцент на детском туризме и приглашают малышей в «Академию новогоднего волшебства». За 2,8 тыс. рублей ребенок в составе группы от 20 до 60 человек посетит фабрику игрушек, проедет с экскурсией по городу, а потом повеселится на двухчасовом шоу с Дедом Морозом, эльфами и другими сказочными персонажами. Тут будут и поздравления, и мастер-класс по приготовлению пряников, и чаепитие, и обед с фирменными бирскими пельменями.
Для взрослых туристов предлагают классический тур «Бирск Купеческий», в котором за 1,9 тыс. рублей покажут весь город, проведут по музею деревянных игрушек и сувениров с мастер-классом по изготовлению свечи желаний, покажут Михаило-Архангельский храм и устроят дегустацию бирских пельменей.
Фишка этого года — новогодний релакс в Стерлитамаке за 5 тыс. рублей с человека. Желающих доставляют в термы (новый местный аквапарк), где в течение 5 часов можно позволить себе опробовать все 7 бассейнов с гидро- и аэромассажем, покататься на горках и попариться в саунах, есть также и уличный подогреваемый бассейн. В цену входит трансфер и сами термы.
Туроператоры по традиции готовы познакомить с уральскими красотами. Предлагаются снегоходные («Покорение Уральских вершин» и «Заповедная Башкирия») и конно-санные туры («Русская экзотика», «Санный экспресс» и «Приключения в конных санях») по цене от 15 тыс. за три дня и около 40 тыс. за 6 дней. Также у старожилов уральских экскурсий есть смешанные пакеты «Уральский мультиактив» и «Зимняя Башкирия», которые включают все возможные горные активности.
«В последние годы более популярны короткие туры от одного до трех дней, особенно по живописным маршрутам Башкирии и соседних регионов. Они стоят 3−3,5 тыс. рублей на человека в день, поэтому доступны большинству туристов. Республика активно инвестирует в развитие внутреннего туризма, и результаты уже ощутимы: открываются новые туристические объекты и места для посещения, развивается событийный туризм, что привлекает все больше путешественников. Часто бронируют туры на семью, но есть и коллективные поездки», — прокомментировала руководитель «Республики путешествий» Регина Муратова.
«Терра Зима» будет?
Что же касается главного организатора зимних забав в Уфе и других городах, то пока он молчит. Центр развития туризма РБ, который под брендом «Терра Башкирия» продвигает туризм в регионе, пока занимается лишь анонсом новогодних туров у подопечных операторов. На 5 декабря, ни в центре, ни в министерстве предпринимательства и туризма не смогли ответить на вопросы, в каком формате и в какие даты планируется организовать фестиваль и будет ли он вообще.
В любом случае горожане и гости Уфы смогут самостоятельно устроить себе праздничный чес по центральным улицам и городским паркам с иллюминированными арт-объектами и новогодними городками. Резиденция Деда Мороза будет работать с 25 декабря по 11 января на площади им. Ленина.
Куранты под пальмой.
Если новогодние посиделки дома надоели, то можно отправиться в тур. Местные туроператоры активно зазывают в новогодние приключения в Астану (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан), а также Минск (Беларусь). Много предложений сбежать на каникулы в Казань, Калининград и Самару.
Однако, судя по данным бронирования, жители Башкирии предпочитают кардинальную смену обстановки. Для новогоднего отдыха они выбирают недельные туры в Турцию (28% вылетов) и Египет (21%). Третье место по популярности занимают поездки по России. Поездки в ОАЭ планируют 11% уфимских путешественников, Китай — 6%. Об этом сообщили в сервисе путешествий «Турвизор».
Согласно аналитике портала, большинство турпакетов были выкуплены заранее (около 60% — уже в ноябре), так как количество выходных дней ограничено, а спрос традиционно высок. Средний бюджет недельного тура на двоих составляет от 119 до 193 тыс. рублей. Турция с питанием «все включено» — 119 тыс. рублей на неделю для двух взрослых. В ОАЭ аналогичный тур обойдется в 193 тыс. рублей, но чаще предлагается только завтрак и ужин.
Экзотический Новый год востребован, несмотря на то, что поездки выросли в цене в среднем на 20−30% по сравнению с прошлым годом, а с приближением дня Х, могут вырасти еще на 50%.
«С отдыхом на новогодних каникулах лучше определяться быстрее, в декабре даже горящие туры найти непросто. Для примера: еще две-три недели назад тур в Эмираты на одного стоил 400 тыс. руб., сегодня — уже 460 тыс. руб. Из более бюджетных направлений — Египет, там шесть ночей в простеньком отеле с питанием обойдется минимум в 170 тыс. руб», — рассказала турагент Алевтина Новоселова.
С пересадками можно улететь в Катар (от 350 тыс. рублей за двоих на неделю) и Оман (от 250 тыс. рублей). Для тех, кто едет позагорать и искупаться, подойдут Таиланд (от 230 тыс.), Вьетнам (от 250 тыс. рублей), а также Мальдивы и Сейшелы. Интересно, что отдых с 9 января выйдет почти вдвое дешевле.
Осторожно, мошенники!
Туроператоры предупреждают: в период, когда многие ждут «горящих путевок», велик шанс нарваться на мошенников. Преступники научились делать фишинговые сайты, похожие на страницы крупных операторов с работающими кнопками оплаты. Они привлекают людей через контекстную рекламу в интернете, обещая большие скидки за бронирование в течение часа. Однако такая оплата уходит на неизвестные счета, а сами сайты испаряются или блокируются.
Второй по популярности схемой является холодный обзвон жертв, при котором мошенник заманивает выгодными предложениями, после чего просит перевести предоплату для бронирования тура.
«Мошенники, продающие несуществующие путевки, обычно используют против своих жертв не страх, а желание сэкономить. И защититься от таких аферистов можно одним проверенным способом — не переходить по ссылкам из рекламы, а искать официальный сайт компании вручную», — говорит вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян.