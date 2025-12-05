Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге откроют 22 елочных базара

Елочные базары в Таганроге будут под строгим контролем властей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области в ближайшее время начнут работать елочные базары, рассказала глава города Светлана Камбулова. Их будет 22, а разместятся они по 13 адресам.

— Подчеркну, что все места торговли новогодними деревьями будут находиться на особом контроле. Несанкционированную торговлю хвойными деревьями будем пресекать, — отметила Светлана Камбулова.

Для того чтобы не допустить незаконной торговли, в городе работают мобильные бригады. Нарушителям будет грозить административное наказание.

— С предпринимателями, которые будут торговать хвойниками, официально заключили договоры. Они обязаны следить за чистотой и порядком на своих временных торговых площадках, — заключила глава Таганрога.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Клубок змей, мифические монстры и кошмар: Какие елки и из чего предлагают умельцы Ростова.