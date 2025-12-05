В Таганроге откроют 22 елочных базара

В Таганроге Ростовской области в ближайшее время начнут работать елочные базары, рассказала глава города Светлана Камбулова. Их будет 22, а разместятся они по 13 адресам.
— Подчеркну, что все места торговли новогодними деревьями будут находиться на особом контроле. Несанкционированную торговлю хвойными деревьями будем пресекать, — отметила Светлана Камбулова.
Для того чтобы не допустить незаконной торговли, в городе работают мобильные бригады. Нарушителям будет грозить административное наказание.
— С предпринимателями, которые будут торговать хвойниками, официально заключили договоры. Они обязаны следить за чистотой и порядком на своих временных торговых площадках, — заключила глава Таганрога.
