Ученые Челябинской области создали цифромобиль

«Транспортные средства каждый день испытывают нагрузки и вибрации, возникающие при движении по разным покрытиям дорог. Особенно тяжело приходится грузовикам, ведь они буквально сотрясаются на каждой ямке, ухабе и даже на относительно ровном асфальте. Со временем металл теряет прочность: мелкие повреждения накапливаются, перерастают в трещины, и рано или поздно конструкция ломается. Этот процесс называется усталостью материала, изучением которой ученые занимаются еще с прошлого столетия. До сих пор все расчеты были сугубо опытными: проводили эксперименты, получали цифры и делали выводы типа “для такой машины применимы такие показатели”. Такой эмпирический подход приводит к существенным ошибкам и недостаточной точности», — объясняет руководитель проекта Алексей Ерпалов.