Бедолага оказалась на высоте 10 метров: в Уфе прошла операция по спасению кошки

УГЗ Уфы спасло кошку, застрявшую на дереве на высоте 10 метров.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 декабря, в Уфе спасатели освободили кошку, которая провела всю ночь на высоком дереве. Инцидент, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, произошел в микрорайоне Черниковка.

Животное забралось на дерево высотой около десяти метров и не могло самостоятельно спуститься. С помощью специальной лестницы и альпинистского снаряжения сотрудники экстренной службы аккуратно сняли кошку и вернули ее на землю.

В УГЗ напомнили о приоритетности вызовов: в первую очередь спасатели реагируют на сообщения, связанные с угрозой жизни и безопасности людей. Тем не менее, сотрудники всегда откликаются на обращения о помощи животным, когда это возможно и не мешает выполнению первоочередных задач.

