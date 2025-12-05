Бедолага оказалась на высоте 10 метров: в Уфе прошла операция по спасению кошки

В УГЗ напомнили о приоритетности вызовов: в первую очередь спасатели реагируют на сообщения, связанные с угрозой жизни и безопасности людей. Тем не менее, сотрудники всегда откликаются на обращения о помощи животным, когда это возможно и не мешает выполнению первоочередных задач.