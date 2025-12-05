Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ раскрыл классический рецепт оливье в Беларуси

МАРТ назвал рецепт, по которому рассчитывают «индекс оливье» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, по какому рецепту рассчитывают «индекс оливье» в Беларуси, пишет БелТА.

Так, по словам заместителя начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерины Макуцени, в Беларуси «индекс оливье» рассчитывается по классическому рецепту этого новогоднего салата.

— Расчет выполняют по утвержденной рецептуре. Эту работу проделывают наши коллеги из предприятий общественного питания, — пояснила чиновница.

И сказала, что классический рецепт оливье такой: 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 5 куриных яиц, 200 граммов соленых огурцов, 300 — 350 граммов (стандартная банка) консервированного горошка, 200 граммов майонеза.

При этом МАРТ Беларуси заявил, что «индекс оливье» составил в 2025 году 11 рублей.

Еще МАРТ назвал цены на елочных базарах в Беларуси. Также МАРТ сказал, почему отменили предельную цену на огурцы в Беларуси.