МАРТ раскрыл классический рецепт оливье в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, по какому рецепту рассчитывают «индекс оливье» в Беларуси, пишет БелТА.
Так, по словам заместителя начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерины Макуцени, в Беларуси «индекс оливье» рассчитывается по классическому рецепту этого новогоднего салата.
— Расчет выполняют по утвержденной рецептуре. Эту работу проделывают наши коллеги из предприятий общественного питания, — пояснила чиновница.
И сказала, что классический рецепт оливье такой: 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 5 куриных яиц, 200 граммов соленых огурцов, 300 — 350 граммов (стандартная банка) консервированного горошка, 200 граммов майонеза.
При этом МАРТ Беларуси заявил, что «индекс оливье» составил в 2025 году 11 рублей.
