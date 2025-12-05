Корреспондент КП-Иркутск Виктория Кудаева победила в областном конкурсе «Фокус на добро»

— Я участвовала с материалом о жителе Иркутска, который стал донором для 9-летнего мальчика из Архангельска. Узнав подробности этой истории, я настолько прониклась, что текст написала на одном дыхании. Меня всегда восхищала преданность людей делу спасения жизней, ведь это требует огромных затрат времени и сил, — поделилась Виктория Кудаева.