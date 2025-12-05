Ричмонд
Министр назвал Гусевский музей лучшим из муниципальных в стране

Недавно там открылась большая выставка, посвященная Первой мировой войне.

Источник: правительство Калининградской области

Гусевский историко-краеведческий музей имени Иванова — лучший из муниципальных музеев в России. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказал 5 декабря в прямом эфире ЦУР.

— Гусевский музей — это лучший муниципальный музей в стране вообще. Я много в каких местах по нашей стране путешествовал и видел муниципальные музеи. Но с точки зрения организации и всех элементов музейной деятельности Гусевский — лучший, — поделился мнением Андрей Ермак. По его словам, в музее хорошо представлена наука и разнообразна экспозиция.

Недавно в музее Гусева открылся второй корпус, в котором начнет работу Центр сохранения памяти Первой мировой войны. В музей безвозмездно передали уникальную коллекцию предметов военной истории конца 19-го — начала 20-го века, которую на протяжении 35 лет формировал известный реставратор и участник военно-исторических реконструкций Михаил Комаров.

— Коллекция уникальная, просто потрясающая. Шикарно получилось. Один из лучших проектов этого года, — прокомментировал Андрей Ермак.