Министр назвал Гусевский музей лучшим из муниципальных в стране

Гусевский историко-краеведческий музей имени Иванова — лучший из муниципальных музеев в России. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказал 5 декабря в прямом эфире ЦУР.
— Гусевский музей — это лучший муниципальный музей в стране вообще. Я много в каких местах по нашей стране путешествовал и видел муниципальные музеи. Но с точки зрения организации и всех элементов музейной деятельности Гусевский — лучший, — поделился мнением Андрей Ермак. По его словам, в музее хорошо представлена наука и разнообразна экспозиция.
Недавно в музее Гусева открылся второй корпус, в котором начнет работу Центр сохранения памяти Первой мировой войны. В музей безвозмездно передали уникальную коллекцию предметов военной истории конца 19-го — начала 20-го века, которую на протяжении 35 лет формировал известный реставратор и участник военно-исторических реконструкций Михаил Комаров.
— Коллекция уникальная, просто потрясающая. Шикарно получилось. Один из лучших проектов этого года, — прокомментировал Андрей Ермак.