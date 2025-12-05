Микрорайон Мильчакова в Перми 6 декабря останется полностью без воды

«НОВОГОР-Прикамья» сообщил срочную информацию. В микрорайоне Мильчакова Дзержинского района Перми 6 декабря полностью отключат воду на время ремонтных работ.
На ул. Мильчакова, 33 с 10:00 до 19:00 проведут ремонтно-восстановительные работы магистрального водовода диаметром 800 мм.
Под отключение попадут дома по адресам:
- ул. Вильвенская, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9;
- ул. Горняков, 6;
- ул. Кисловодская, 12, 15;
- ш. Космонавтов, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;
- ул. Котовского, 2, 4;
- ул. Мильчакова, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 19а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 4, 5, 6;
- ул. Овчинникова, 10, 11, 15, 15а, 17, 18, 19, 2, 21, 26, 29а, 29б, 33а, 35а, 5, 7, 8;
- ул. Связистов, 11, 11а, 18, 20, 22, 24, 26, 4, 5;
- ул. Таврическая, 24;
- ул. Челюскинцев, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2а, 2б, 4, 7.
Возможно пониженное давление, вплоть до полного отсутствия воды, в части Индустриального района, ограниченной улицами Самолетной, Стахановской и Нытвенской.
В предстоящее воскресенье, 7 декабря, также проведут ремонт сетей водоснабжения на ул. Физкультурников, 8.
Воду отключат с 09:00 до 19:00 по адресам: ул. Ударника, 11; ул. Маяковского, 2б, 8, 12а, 12б; ул. Красина, 12, 26, 27, 37, 38.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за доставленные неудобства и просит сделать необходимый запас воды.