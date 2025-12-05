В Уфе назвали места проведения ярмарок

В субботу продажа развернется:
на участке автодороги по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Новороссийской), на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей, на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина, на площадках по ул. Рабкоров, 3,5,7 и 20, на площади перед Дворцом Спорта, на площади перед Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье ярмарки продолжатся на всех площадках, за исключением площадки по ул. Правды с 7.00 до 16.00.
К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.
Для проведения ярмарки в Дёмском районе с 07.00 до 16.00 будет перекрыт указанный участок ул. Правды.