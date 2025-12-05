Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе назвали места проведения ярмарок

В Уфе 6 и 7 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Башинформ

В субботу продажа развернется:

на участке автодороги по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Новороссийской), на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей, на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина, на площадках по ул. Рабкоров, 3,5,7 и 20, на площади перед Дворцом Спорта, на площади перед Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье ярмарки продолжатся на всех площадках, за исключением площадки по ул. Правды с 7.00 до 16.00.

К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.

Для проведения ярмарки в Дёмском районе с 07.00 до 16.00 будет перекрыт указанный участок ул. Правды.