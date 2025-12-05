Открыта транспортная развязка на Северном обходе Ростова

На Дону в четверг, 5 декабря, губернатор Юрий Слюсарь дал старт движению по участку дороги, входящей в «Северный радиус» Ростовского транспортного кольца. Протяженность магистрали — шесть километров, ее построили за полтора года.
— Строительство велось в условиях действующей дороги с двухполосным движением и кольцом. Глава региона поблагодарил строителей за качественную работу и ее завершение в установленные сроки, — сказали в правительстве Ростовской области.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Зимовниковском районе Ростовской области отремонтировали мост протяженностью в 25,16 погонных метра. Речь идет о путепроводе через суходол на участке трассы Котельниково — поселок Зимовники — Сальск — село Песчанокопское. На обновление потратили 38,3 млн рублей.