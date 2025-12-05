Оплата проезда наличными в Нижегородской области вскоре уйдет в прошлое

Ранее «ФедералПресс» уже рассказывал, что в нижегородском общественном транспорте полностью отменят наличную оплату. Это решение обосновывают низкой долей наличных расчетов (около 2%) и необходимостью оптимизировать работу транспорта, ускорив посадку пассажиров. Власти называют этот шаг логичным завершением перехода на современные стандарты.