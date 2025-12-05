Оплата проезда наличными в Нижегородской области вскоре уйдет в прошлое

«Проектом закона области предлагается установить запрет на реализацию проездных билетов за наличный расчет в салонах транспортных средств», — сказано в документе.
Авторы проекта указывают, что водитель транспортного средства не вправе отвлекаться на второстепенные действия, способные вызвать аварию. В частности, продажа билетов за наличные отвлекает водителя и создает потенциальную угрозу безопасности пассажиров.
Внедрить запрет намерены в два этапа:
В Нижнем Новгороде он начнет действовать с 2026 года;
В городах Бор, Дзержинск, Арзамас, а также в Городецком и Богородском округах — с 2028 года.
Для пассажиров, не использующих транспортные карты, предусмотрена возможность оплаты банковскими картами. Власти также подчеркивают, что нововведение не нарушает права граждан: транспортные карты по-прежнему можно приобрести за наличные заранее.
Ранее «ФедералПресс» уже рассказывал, что в нижегородском общественном транспорте полностью отменят наличную оплату. Это решение обосновывают низкой долей наличных расчетов (около 2%) и необходимостью оптимизировать работу транспорта, ускорив посадку пассажиров. Власти называют этот шаг логичным завершением перехода на современные стандарты.