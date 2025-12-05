Ричмонд
Оплата проезда наличными в Нижегородской области вскоре уйдет в прошлое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря, ФедералПресс. В Нижегородской области планируют ограничить возможность оплаты проезда наличными средствами в муниципальном транспорте. Губернатор Глеб Никитин внес законопроект, который предполагает введение запрета на продажу билетов водителями автобусов и троллейбусов за наличные деньги.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Проектом закона области предлагается установить запрет на реализацию проездных билетов за наличный расчет в салонах транспортных средств», — сказано в документе.

Авторы проекта указывают, что водитель транспортного средства не вправе отвлекаться на второстепенные действия, способные вызвать аварию. В частности, продажа билетов за наличные отвлекает водителя и создает потенциальную угрозу безопасности пассажиров.

Внедрить запрет намерены в два этапа:

В Нижнем Новгороде он начнет действовать с 2026 года;

В городах Бор, Дзержинск, Арзамас, а также в Городецком и Богородском округах — с 2028 года.

Для пассажиров, не использующих транспортные карты, предусмотрена возможность оплаты банковскими картами. Власти также подчеркивают, что нововведение не нарушает права граждан: транспортные карты по-прежнему можно приобрести за наличные заранее.

Ранее «ФедералПресс» уже рассказывал, что в нижегородском общественном транспорте полностью отменят наличную оплату. Это решение обосновывают низкой долей наличных расчетов (около 2%) и необходимостью оптимизировать работу транспорта, ускорив посадку пассажиров. Власти называют этот шаг логичным завершением перехода на современные стандарты.