На Омскую область идут морозы и снег

Еще сильнее похолодает на следующий день. Во вторник и среду, 7 и 8 декабря, по прогнозам синоптиков, термометр покажет от −20 до — 24 градусов холода. Все эти дни, за исключением среды, морозы будут сопровождаться снегопадами. В среду — без осадков, переменная облачность.