На Омскую область идут морозы и снег

После аномально теплой для осени и начала зимы погоды на Омскую область надвигаются морозы и снег. Похолодание омичи ощутят уже сегодняшней ночью.
По данным сервиса погоды Giseteo, в ночь с 5 на 6 декабря температура воздуха опустится до — 9 градусов. В субботу днем — −2…-3 градуса, вечером синоптики обещают снег.
Те же −2…-3 градуса и обильный снегопад будут в Омске и воскресенье, 7 декабря. Погода в первый рабочий день, понедельник, погода начнет ощутимо портится: −10…-19 градусов мороза.
Еще сильнее похолодает на следующий день. Во вторник и среду, 7 и 8 декабря, по прогнозам синоптиков, термометр покажет от −20 до — 24 градусов холода. Все эти дни, за исключением среды, морозы будут сопровождаться снегопадами. В среду — без осадков, переменная облачность.