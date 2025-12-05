Трамвайную сеть в Липецке модернизируют к концу 2027 года

Модернизацию трамвайной сети в Липецке планируют завершить к концу 2027 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
«Сейчас уложено более 24 километров в однопутном исчислении в рамках реконструкции из 40,8 километра, запланированных по соглашению. Работы идут достаточно интенсивно на улицах Московской и Циолковского — ежедневно на объекте трудятся порядка 60 человек и свыше 20 единиц техники», — сказал председатель департамента транспорта администрации города Липецка Александр Лукинов.
Помимо рельсов, в городе обновляют и сами трамваи. По словам Лукинова, до конца года на линию выйдет еще 21 единица современного транспорта. Они оснащены удобными креслами, валидаторами, медиапанелями и USB-портами для зарядки гаджетов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.