Трамвайную сеть в Липецке модернизируют к концу 2027 года

Более 24 км рельсов уже уложили в городе.

Модернизацию трамвайной сети в Липецке планируют завершить к концу 2027 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.

«Сейчас уложено более 24 километров в однопутном исчислении в рамках реконструкции из 40,8 километра, запланированных по соглашению. Работы идут достаточно интенсивно на улицах Московской и Циолковского — ежедневно на объекте трудятся порядка 60 человек и свыше 20 единиц техники», — сказал председатель департамента транспорта администрации города Липецка Александр Лукинов.

Помимо рельсов, в городе обновляют и сами трамваи. По словам Лукинова, до конца года на линию выйдет еще 21 единица современного транспорта. Они оснащены удобными креслами, валидаторами, медиапанелями и USB-портами для зарядки гаджетов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.