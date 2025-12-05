В Марий Эл вырастили свыше 10 миллионов саженцев деревьев

Более 10 млн саженцев деревьев вырастили в Марий Эл при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Эти растения будут использовать для лесовосстановления, которое проведут весной следующего года, сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики.
Также специалисты лесной отрасли заготовили свыше 368 кг семян лесных растений. Это 122,9% от плана на год.
В этом году на посадку леса было израсходовано 6,8 млн сеянцев, из них хвойных — 6,6 млн. Всего взамен вырубленных и погибших деревьев высадили новые на площади более 4,1 тыс. га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.