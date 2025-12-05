Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

В регионах ужесточают контроль за ночным шумом.

В России действует закон о тишине, и его требования в разных регионах, в том числе в Волгограде, отличаются, включая новогоднюю ночь, поэтому шумным компаниям могут выписать штрафы.

Размер штрафов зависит от региона. В столице гражданам грозит от 1 000 до 2 000 ₽, при повторном нарушении — 2 000−3 000 ₽ В Волгограде — от 3 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрено 4 000−8 000 ₽, для организаций — 40 000−80 000 ₽

В общественных местах соблюдение тишины контролирует местная администрация.

Ранее сообщалось о резком росте штрафов за нарушения ПДД.