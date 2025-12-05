Ричмонд
В ноябре на Кубани отремонтировали 5 участков дорог

На них заменили покрытие и укрепили обочины.

Ремонт 5 участков дорог общей протяженностью более 34 км завершили в Краснодарском крае в ноябре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В Крымском районе обновили часть трассы Славянск-на-Кубани — Крымск вблизи хутора Новотроицкого. Там заменили асфальт и восстановили обочины. В Кореновском районе привели в порядок подъезд к селу Братковскому. Дорога соединяет населенный пункт с городом Кореновском. Там тоже заменили покрытие, укрепили обочины, установили водоотводные системы и нанесли разметку.

Еще один участок отремонтировали на дороге от станицы Каневской до станицы Березанской в Выселковском районе. А в Усть-Лабинском районе обновили сразу два отрезка федеральной магистрали Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.