Лучшая вожатая России живет в Калининградской области

Вожатая лагеря имени Гайдара Дарья Денисова вошла в число победителей направления «Вожатые субъектов РФ» всероссийского конкурса вожатых. До этого она стала лучшей на региональном уровне. Об успехе девушки сообщает пресс-служба областного правительства.
На форуме вожатых «Сердца молодых», который проходит с 4 по 6 декабря, Дарье вручили нагрудный знак. Всего в конкурсе участвовало 212 человек из 68 регионов России.
Как сказала министр образования региона Светлана Трусенева, в Калининградской области уделяют большое внимание детскому отдыху, а вожатых серьезно готовят — например, на форуме «Возглавим детство вместе».
В октябре этого года Министерство просвещения РФ определило Калининградскую область как лучшую в СЗФО по летнему детскому отдыху — третий год подряд.