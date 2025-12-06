Ермак: Калининградскую область в Новый год выбирают те, кто устал от снега

[В Калининградской области] созерцательный, спокойный отдых прогулок для тех, кто устал от снега. У нас всё-таки страна зимняя, практически во всех регионах много снега. Это мы здесь не избалованы снегом, слава богу. И жители других регионов с удовольствием могут хотеть отдохнуть от снега, тогда они выбирают в том числе Калининградскую область, помимо южных регионов. Они выбирают Калининградскую область, потому что здесь мягкая европейская зима, прогулки, горячие напитки, много всего вкусного и замечательная развлекательная, культурная программа, — сказал Ермак.