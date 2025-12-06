Ричмонд
Ермак: Калининградскую область в Новый год выбирают те, кто устал от снега

В регионе ожидают 75 тысяч туристов на зимние каникулы.

Калининградскую область для отдыха в новогодние праздники выбирают люди, которые устали от снега. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире ЦУР региона.

[В Калининградской области] созерцательный, спокойный отдых прогулок для тех, кто устал от снега. У нас всё-таки страна зимняя, практически во всех регионах много снега. Это мы здесь не избалованы снегом, слава богу. И жители других регионов с удовольствием могут хотеть отдохнуть от снега, тогда они выбирают в том числе Калининградскую область, помимо южных регионов. Они выбирают Калининградскую область, потому что здесь мягкая европейская зима, прогулки, горячие напитки, много всего вкусного и замечательная развлекательная, культурная программа, — сказал Ермак.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января. В этот период в Калининградской области ожидают 75 тысяч туристов. Уровень бронирования гостиниц составляет 55%.

Калининградскую область называли одним из самых выгодных направлений для путешествия во время праздничных каникул. Эксперты подсчитали, что за год средняя стоимость номера в отеле снизилась на 4%. Чаще всего на зимних праздниках в регионе планируют оставаться на пять дней. Во сколько обойдётся аренда жилья в области — в материале Калининград.Ru «От отелей до квартир».