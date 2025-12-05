В Ростовской области ужесточили правила использования пиротехники в новогодние праздники

Жителям Ростовской области напомнили об ограничениях на продажу и использование пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников. На Дону под полный запрет попали фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты — то есть вся пиротехника II-V классов опасности.
К разрешенным относятся только изделия I класса — наименее опасные. Это, в основном, хлопушки, бенгальские огни и наземные фонтаны холодного огня. Их продажа и использование не запрещены.
При этом спасатели предупреждают, что даже с безопасной пиротехникой необходимо обращаться строго по инструкции и с соблюдением всех правил пожарной безопасности.
— За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических — от 200 до 400 тысяч рублей, — сообщили в городской администрации.
