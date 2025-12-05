В городе Георгиевске на Ставрополье благоустроят парк культуры и отдыха

«Проект благоустройства в городском парке набрал наибольшее число голосов от местных жителей по итогам Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое традиционно проходит в рамках нацпроекта. Благоустройство пройдет за счет консолидированного бюджета. У нас уже есть реализованные проекты в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. В этом году ему на смену пришел нацпроект “Инфраструктура для жизни”, и работа продолжается», — отметил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.