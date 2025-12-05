Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Георгиевске на Ставрополье благоустроят парк культуры и отдыха

Там в том числе появится зона для выездной регистрации брака.

Благоустройство парка культуры и отдыха проведут в городе Георгиевске на Ставрополье при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

На территории общественного пространства установят крытую сцену, световой фонтан, обустроят красивую зону для выездной регистрации брака, а также детскую площадку. Существующие асфальтовые пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой. Там установят фонари, скамьи и урны.

«Проект благоустройства в городском парке набрал наибольшее число голосов от местных жителей по итогам Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое традиционно проходит в рамках нацпроекта. Благоустройство пройдет за счет консолидированного бюджета. У нас уже есть реализованные проекты в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. В этом году ему на смену пришел нацпроект “Инфраструктура для жизни”, и работа продолжается», — отметил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.