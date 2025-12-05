Две семьи из Волгодонска стали финалистами Фестиваля родительских инициатив

В Новоуральске прошел финальный этап Фестиваля родительских инициатив «Будущее в наших руках». Мероприятие было посвящено 80-летию атомной промышленности России и 15-летию проекта «Школа Росатома». В финал попали 24 семьи из 13 атомных городов, в том числе семьи Лазаревых и Боровлевых из Волгодонска — города расположения Ростовской АЭС.
— Ключевым вектором развития социальной политики в нашей стране стало укрепление семьи как основного института общества. Такие проекты, как фестиваль родительских инициатив, организованный госкорпорацией «Росатом», создают пространство для осмысленного диалога поколений, где родители не просто передают знания, а совместно с детьми формируют культурное наследие атомных городов и России в целом, — подчеркнула и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.
Фестиваль проходил в динамичном режиме интенсивной работы и творческой активности, где участники представляли свои педагогические инициативы, способствующие воспитанию подрастающего поколения и формированию ключевых ценностей государства. В итоге команда семьи Боровлевых «Внуки Курчатова» завоевала специальный приз проекта.
Для участия в конкурсе семья представила фотопроект «Мой любимый атомград», в котором школьники фотографировались на фоне знаковых «атомных» объектов города. Снимки были опубликованы в соцсетях с хештегом #мойлюбимыйатомград. Целью проекта было вдохновить жителей других атомградов на похожий флешмоб и создать всем вместе виртуальную галерею.
— Фестиваль стал прекрасной возможностью пообщаться родителям со всей России, поделиться опытом воспитания и профориентации детей. Такие мероприятия сплачивают семьи вокруг добрых ценностей и семейных идей, — отметила участница команды Анна Боровлева.
Напомним, что национальный проект «Семья» — важный этап в развитии социальной политики. Проект объединяет действующие механизмы поддержки населения и внедряет инновационные подходы, уделяя особое внимание материальным выплатам семьям, созданию благоприятных условий проживания для многодетных семей, обеспечению качественной дошкольной подготовки детей и расширению возможностей трудоустройства родителей. Помимо этого, инициатива направлена на укрепление института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей и создание современной инфраструктуры, ориентированной на потребности семей с детьми.