Две семьи из Волгодонска стали финалистами Фестиваля родительских инициатив

— Ключевым вектором развития социальной политики в нашей стране стало укрепление семьи как основного института общества. Такие проекты, как фестиваль родительских инициатив, организованный госкорпорацией «Росатом», создают пространство для осмысленного диалога поколений, где родители не просто передают знания, а совместно с детьми формируют культурное наследие атомных городов и России в целом, — подчеркнула и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.