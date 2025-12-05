В Мордовии планируют заготовить более 20 тонн шишек сосны обыкновенной

«Мы работаем с перспективой на десятилетия вперед. Семена, которые мы заготавливаем сегодня, станут лесами через 20−30 лет. Поэтому к их качеству предъявляются особые требования, а сам процесс заготовки и обработки осуществляется с применением современных технологий», — подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовии Адель Галиуллин.