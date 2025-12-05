Ричмонд
В Мордовии планируют заготовить более 20 тонн шишек сосны обыкновенной

Это количество позволит получить около 200 килограммов семян.

Более 20 тонн шишек сосны обыкновенной заготовят в Мордовии до конца года, что позволит получить около 200 килограммов семян. Их в будущем используют для лесовосстановления, которое проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики.

Специалисты лесничеств собирают шишки, отбирая самые качественные из них, соответствующие установленным стандартам. После этого их направляют на специализированную шишкосушилку, где проходит процесс обработки — от сушки до извлечения семян.

Полученный материал планируется посеять в лесном питомнике региона для выращивания саженцев. Их используют в восстановлении вырубленных и погибших лесов, а также для создания новых.

«Мы работаем с перспективой на десятилетия вперед. Семена, которые мы заготавливаем сегодня, станут лесами через 20−30 лет. Поэтому к их качеству предъявляются особые требования, а сам процесс заготовки и обработки осуществляется с применением современных технологий», — подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовии Адель Галиуллин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.