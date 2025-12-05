Ричмонд
Главные новости за неделю 1−5 декабря 2025 года

Итоги недели с 1 по 5 декабря 2025 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

2 декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны обсудили суть американских предложений, переданных ранее в Москву, а не конкретные формулировки. Встреча длилась примерно пять часов.

Владимир Путин посетил Индию

Источник: Константин Завражин/POOL/ТАСС

По итогам встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди Путин заявил, что Москве и Нью-Дели «по силам вывести» товарооборот на отметку $100 млрд, а РФ и дальше готова обеспечивать бесперебойную поставку топлива для растущей экономики Индии.

Турция отреагировала на атаки танкеров в Черном море

Турция выразила Украине решительный протест в связи с атаками на гражданские суда в Черном море. Поводом стали атаки на два танкера. Во вторник турецкое управление мореходства сообщило, что в Черном море подвергся нападению российский танкер Virat, перевозивший подсолнечное масло. Судно не запрашивало помощи, детали повреждений не уточнялись. Ранее, в конце ноября, был атакован другой танкер.

СМИ: в «схеме Могерини» может быть замешан Боррель

Источник: ARIS OIKONOMOU/EPA/TASS

Бельгийские следователи провели обыски в офисах ЕС в Брюсселе и Брюгге и престижном Колледже Европы. Расследование сосредоточено на покупке недвижимости в Брюгге на сумму 3,2 млн евро и предполагаемом сговоре. В числе обвиняемых экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Боррель пока не значится в списке подозреваемых, но фигурирует как «политически ответственная фигура» в соответствующий период.

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские бойцы взяли под контроль Волчанск в Харьковской области, Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области, Красноармейск, а также Безымянное и Клиновое — в ДНР. Кроме того, с 29 ноября по 5 декабря ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара в ответ на террористические атаки Украины.

