Главные новости за неделю 1−5 декабря 2025 года

Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
2 декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны обсудили суть американских предложений, переданных ранее в Москву, а не конкретные формулировки. Встреча длилась примерно пять часов.
Владимир Путин посетил Индию
По итогам встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди Путин заявил, что Москве и Нью-Дели «по силам вывести» товарооборот на отметку $100 млрд, а РФ и дальше готова обеспечивать бесперебойную поставку топлива для растущей экономики Индии.
Турция отреагировала на атаки танкеров в Черном море
Турция выразила Украине решительный протест в связи с атаками на гражданские суда в Черном море. Поводом стали атаки на два танкера. Во вторник турецкое управление мореходства сообщило, что в Черном море подвергся нападению российский танкер Virat, перевозивший подсолнечное масло. Судно не запрашивало помощи, детали повреждений не уточнялись. Ранее, в конце ноября, был атакован другой танкер.
СМИ: в «схеме Могерини» может быть замешан Боррель
Бельгийские следователи провели обыски в офисах ЕС в Брюсселе и Брюгге и престижном Колледже Европы. Расследование сосредоточено на покупке недвижимости в Брюгге на сумму 3,2 млн евро и предполагаемом сговоре. В числе обвиняемых экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Боррель пока не значится в списке подозреваемых, но фигурирует как «политически ответственная фигура» в соответствующий период.
ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль Волчанск в Харьковской области, Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области, Красноармейск, а также Безымянное и Клиновое — в ДНР. Кроме того, с 29 ноября по 5 декабря ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара в ответ на террористические атаки Украины.