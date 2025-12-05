На Юге и Северном Кавказе реализуется более сотни социальных проектов

— Содействие социальному развитию и добровольчеству — одно из ключевых направлений нашей стратегии устойчивого развития. На Юге России и Северном Кавказе банк объединяет более 4 тысяч волонтеров и с каждым годом эта цифра растет. Сегодня ни одна сфера жизни не обходится без их помощи: они выручают в самых сложных и порой даже чрезвычайных ситуациях, не жалея своих сил, времени и ресурсов. Наши волонтеры реализуют порядка сотни добровольческих проектов: помогают детям с опытом сиротства, людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов и домов престарелых, животным, сохранению природы. Радует, что с каждым годом людей с «горящими глазами» и добрым сердцем в нашей команде становится все больше, а их проекты находят отклик не только в своих регионах, но и на уровне страны, — поделился Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.