На Юге и Северном Кавказе реализуется более сотни социальных проектов

Сегодня, 5 декабря, в России отмечается День волонтера. В России представлено множество видов волонтерской деятельности — от культурных и экологических инициатив до научных исследований, спортивных мероприятий и медиа-проектов. Важную роль в развитии добровольчества играет корпоративное волонтерство, активно поддерживаемое компаниями и предпринимателями. Так, например, практика корпоративного волонтерства в Сбере насчитывает уже более 15 лет успешной деятельности.
— Содействие социальному развитию и добровольчеству — одно из ключевых направлений нашей стратегии устойчивого развития. На Юге России и Северном Кавказе банк объединяет более 4 тысяч волонтеров и с каждым годом эта цифра растет. Сегодня ни одна сфера жизни не обходится без их помощи: они выручают в самых сложных и порой даже чрезвычайных ситуациях, не жалея своих сил, времени и ресурсов. Наши волонтеры реализуют порядка сотни добровольческих проектов: помогают детям с опытом сиротства, людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов и домов престарелых, животным, сохранению природы. Радует, что с каждым годом людей с «горящими глазами» и добрым сердцем в нашей команде становится все больше, а их проекты находят отклик не только в своих регионах, но и на уровне страны, — поделился Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Фото: Анастасия Шевелева.
В числе инициатив банка — конкурс социальных проектов, который проводится каждый год по восьми номинациям. В этом году южные волонтеры подали на конкурс 13 заявок, из которых 6 стали лауреатами и получат гранты на развитие проектов.
Ключевым направлением стало обучение жителей финансовой и правовой грамотности, а также основам кибербезопасности. Лидером в этом направлении является Ставропольский край. Здесь проходят обучающие лекции и мастер-классы как для студентов и школьников, так и для старшего поколения.
Одним из главных событий текущего года стал 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, регионов Северного Кавказа провели масштабную работу по восстановлению, улучшению внешнего вида и озеленению памятников и мемориалов. Совместными усилиями сотрудников банка привели в надлежащий вид свыше 50 объектов, имеющих историческое значение.
Также волонтеры организуют экологические акции, направленные на охрану окружающей среды и улучшение экологической обстановки в регионе. Они участвуют в высадке деревьев, уборке парков и лесов, а также продвигают идеи осознанного потребления и раздельного сбора отходов.
В Донецкой Народной Республике волонтеры банка на постоянной основе помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, включая братьев наших меньших. На днях они передали Горловскому приюту для бездомных животных, находящему в труднодоступной зоне, необходимые медикаменты, средства гигиены и корма.