Прокурор запросил от 7 до 20 лет колонии по делу судей из Ростовской области

20 лет колонии запросил прокурор для экс-председателя Ростовского областного суда.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор запросил для бывших судей из Ростовской области от 7 до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом из зала Первомайского районного суда Краснодара сообщил корреспондент ТАСС.

В частности, для экс-председателя Ростовского областного суда сторона обвинения требует 20 лет колонии общего режима, штраф на сумму в 170 млн рублей, а также конфискацию 18,4 млн рублей.

Также подсудимыми являются экс-заместитель председателя Ростовского областного суда, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону и бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области.

Подозреваемые не признали свою вину. Слушания отложили до 12 декабря.

По данным издания, бывших служителей Фемиды подозревают в коррупции, некоторые из них проходят по делу как возможные посредники при взяточничестве. Ранее согласие на уголовные разбирательства после обращения СК утвердили в Высшей квалификационной коллегии судей России.

