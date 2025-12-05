Как восстановить СНИЛС: алгоритм действий и ответы на частые вопросы

В материале подробно разбираем, как восстановить СНИЛС в 2025 году: какие документы потребуются, куда обращаться, в каких случаях можно обойтись онлайн-заявлением, а когда придется идти в МФЦ или Пенсионный фонд лично.
Способы восстановления СНИЛС при утере
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдают гражданину РФ один раз и на всю жизнь. Но стоит отметить, что СНИЛС в виде зеленых карточек не изготавливают с 2019 года. На смену этому документу пришел его электронный вариант, который официально называется «уведомление по форме АДИ‑РЕГ».
В случае потери ламинированной карточки старого образца можно оформить бумажную копию уведомления с подтверждением регистрации в страховой системе — этого будет достаточно. Подробнее о способах получения документа — ниже.
1. Через МФЦ
Повторно получить или восстановить СНИЛС можно, обратившись в МФЦ — заполнив форму онлайн или посетив отделение лично. Для предоставления услуги потребуют удостоверение личности (обычно это паспорт). Срок восстановления — пять дней.
2. Через Госуслуги и СФР
Проще всего восстановить СНИЛС на Госуслугах: для этого необходимо подать заявление, после чего документ через сутки придет в личный кабинет в формате pdf. Новое удостоверение имеет силу как в бумажном, так и в электронном виде, поэтому распечатывать его не обязательно.
Если вам нужна бумажная копия СНИЛС, то через Госуслуги войдите в личный кабинет на сайте социального фонда России (СФР) и подайте заявление на выдачу дубликата документа. Через какое-то время вас уведомят о готовности бумаг.
3. Через работодателя
Обратиться с заявлением для выдачи уведомления можно в отдел кадров по месту работы.
Как заменить СНИЛС при смене фамилии
Данные в паспорте и данные в СНИЛС должны соответствовать, поэтому при смене фамилии необходимо внести коррективы в последний. Для этого нужно:
- обратить в СФР (через работодателя или лично);
- подать заявление об изменении анкетных данных;
- получить документ в реальном времени.
Популярные вопросы по теме
Ответим на самые частые вопросы по теме.
1. Как безработному восстановить СНИЛС?
Безработные и работающие на себя граждане (предприниматели) могут восстановить СНИЛС точно так же, как и трудоустроенные официально — за исключением у них возможности обратиться с заявлением к работодателю. Например, в отделении МФЦ или СВР можно получить верифицированную копию удостоверение уже в день обращения.
2. Во сколько обойдется восстановление СНИЛС?
Процедура восстановления СНИЛС бесплатная.
3. Меняется ли номер СНИЛС при смене фамилии?
Номер СНИЛС остается с человеком на всю его жизнь.
4. Как получить СНИЛС на ребенка?
Для выяснения номера СНИЛС новорожденного его родителям не нужно обращаться в МФЦ или СФР лично, ведь соответствующая информация о ребенке появится в личном кабинете матери.
Если ребенок СНИЛС потерял, то узнать номер можно точно так же из личного кабинета родителя. Идти в МФЦ придется только в том случае, если найти СНИЛС не удалось или нужна бумажная версия документа.