Как восстановить СНИЛС: алгоритм действий и ответы на частые вопросы

Безработные и работающие на себя граждане (предприниматели) могут восстановить СНИЛС точно так же, как и трудоустроенные официально — за исключением у них возможности обратиться с заявлением к работодателю. Например, в отделении МФЦ или СВР можно получить верифицированную копию удостоверение уже в день обращения.