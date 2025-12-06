В Омске ограничат продажу алкоголя в новогоднюю ночь

Новый год в омских парках отпразднуют без алкоголя. Временные ограничения на розничную продажу алкогольных и энергетических напитков в новогоднюю ночь вводят в трёх омских парках: «Омская крепость», Советском и 30-летия ВЛКСМ.
Проект постановления размещён 5 декабря на официальном сайте администрации города. Меры вводят на территориях проведения массовых мероприятий. В остальных частях города режим торговли сохранится без изменений.
Отметим, что мера введения ограничений на продажу спиртного практикуется в регионе регулярно в дни проведения массовых праздников и концертов.
11 сентября 2025 года в Омской области полностью запретили розничную продажу алкоголя на сутки. Эта дата отмечена как День трезвости, и в регионе таким образом решили популяризировать здоровый образ жизни.