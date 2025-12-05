Минцифры постепенно откажется от подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи “Госуслуг” непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа на “Госуслуги” через мобильные устройства», — сообщили в Минцифры.
У пользователей есть несколько вариантов для второго фактора защиты учетной записи: через одноразовый код в национальном мессенджере Мах, через одноразовый код в специальном приложении и по биометрии, их можно выбрать в разделе «Безопасность». Вариант с подтверждением по СМС сохраняется для пользователей «Госуслуг» для ПК.