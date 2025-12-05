Минцифры будет отказываться от входа на «Госуслуги» через СМС

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минцифры поэтапно прекратит использование СМС‑кодов для подтверждения входа на «Госуслуги».
«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи “Госуслуг” непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа через мобильные устройства», — сообщило ведомство.
Теперь подтвердить вход на «Госуслуги» можно через одноразовый код в MAX, по биометрии и с помощью одноразового кода из специального приложения. Возможность войти на портал через СМС будет только у пользователей десктопной версии.
«Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа», — отмечается в публикации.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что СМС‑коды для смены пароля на «Госуслугах» могут заменить другими способами. Так, подтвердить действие можно будет при личном визите в МФЦ, через банковское приложение или с помощью токенов, которые генерируются в специальном сервисе.