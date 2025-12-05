Минцифры будет отказываться от входа на «Госуслуги» через СМС

В мае глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что СМС‑коды для смены пароля на «Госуслугах» могут заменить другими способами. Так, подтвердить действие можно будет при личном визите в МФЦ, через банковское приложение или с помощью токенов, которые генерируются в специальном сервисе.