Предприятие из Калининградской области представило новый электромобиль

Он заряжается от обычной розетки 220 вольт.

Российское предприятие «Автотор» из Калининградской области выпустило на рынок компактный электромобиль собственного бренда. Экологичный транспорт разработан в поддержку нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщила пресс-служба правительства региона.

EONYX M2 относится к категории L7 — это четырехколесное транспортное средство с массой менее 400 кг без учета аккумуляторов. Для управления требуются права категории В, а государственный номер, как у мотоцикла, крепится только сзади. Запас хода у этой машины — 130 км. Максимальная скорость достигает 80 км в час, поэтому машина подойдет для города.

Автомобиль оборудован кондиционером, обогревом и современной мультимедийной системой. Заряжается он от обычной розетки 220 В.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.