Предприятие из Калининградской области представило новый электромобиль

EONYX M2 относится к категории L7 — это четырехколесное транспортное средство с массой менее 400 кг без учета аккумуляторов. Для управления требуются права категории В, а государственный номер, как у мотоцикла, крепится только сзади. Запас хода у этой машины — 130 км. Максимальная скорость достигает 80 км в час, поэтому машина подойдет для города.