В лицее села Осиново в Татарстане открылись агротехклассы

«Открытие каждого агротехкласса — это результат совместной работы педагогов, предприятий АПК и, конечно же, большая поддержка Министерства сельского хозяйства РФ и Раиса Республики Татарстан. Мы… выражаем особую благодарность педагогам агротехклассов, чей вклад в развитие агрообразования будет стимулироваться. Вместе мы создаем условия для того, чтобы дети видели перспективы работы в сельском хозяйстве и связывали свою жизнь с этой благородной профессией», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ленар Гарипов.