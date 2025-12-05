Ричмонд
В лицее села Осиново в Татарстане открылись агротехклассы

В них ученики будут осваивать азы агроинженерии.

Агротехнологические классы открылись в лицее им. В. В. Карпова села Осиново в Татарстане при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Открытие каждого агротехкласса — это результат совместной работы педагогов, предприятий АПК и, конечно же, большая поддержка Министерства сельского хозяйства РФ и Раиса Республики Татарстан. Мы… выражаем особую благодарность педагогам агротехклассов, чей вклад в развитие агрообразования будет стимулироваться. Вместе мы создаем условия для того, чтобы дети видели перспективы работы в сельском хозяйстве и связывали свою жизнь с этой благородной профессией», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ленар Гарипов.

Под агротехклассы обустроили 4 кабинета. Туда закупили спецоборудование для изучения особенностей почвы, анализа биоразнообразия и мониторинга состояния территории с использованием беспилотников. В новом пространстве будут готовить учеников 7-х и 10-х классов по направлению «Агроинженерия». А в качестве факультатива основы сельского хозяйства будут изучать школьники 2−5-х классов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.