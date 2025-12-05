Минцифры рассказало о способах подтверждения входа на «Госуслугах».

В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на «Госуслугах» через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на «Госуслуги» тем, кто не имеет возможности получать смс.