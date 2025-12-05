В минтруда рассказали, кому из омичей положен бесплатный проезд

Если право на бесплатный проезд есть, можно идти в МФЦ с паспортом, документом, который подтверждает место проживания (если в паспорте другая прописка) и документом, подтверждающим льготу. Там выдадут электронную транспортную карту. То же самое можно сделать и через Госуслуги или нотариуса, но транспортную карту все равно надо получать в МФЦ.