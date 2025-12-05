В минтруда рассказали, кому из омичей положен бесплатный проезд

В редакцию «Комсомольской правды» обратился пенсионер с вопросом: как узнать, положен ли ему бесплатный проезд в городском общественном транспорте.
В пресс-службе министерства труда и социального развития Омской области пояснили, что правом бесплатного проезда обладают лишь определенные категории граждан, причем не обязательно пенсионеры. Среди них ветераны Великой Отечественной, ветераны труда, труженики тыла, инвалиды 1 группы, ветераны боевых действий и многие другие. С полным списком льготников можно ознакомиться на сайте регионального Министерства труда и социального развития. Для этого нужно подвести курсор к разделу «Отраслевая информация», в выпадающем списке выбрать «Предоставление мер социальной поддержки», затем кликнуть по ссылке «Меры социальной поддержки по проезду».
Если право на бесплатный проезд есть, можно идти в МФЦ с паспортом, документом, который подтверждает место проживания (если в паспорте другая прописка) и документом, подтверждающим льготу. Там выдадут электронную транспортную карту. То же самое можно сделать и через Госуслуги или нотариуса, но транспортную карту все равно надо получать в МФЦ.