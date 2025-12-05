Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летний паренек из Башкирии стал частью преступной схемы: он лишил трех человек 2,6 миллиона рублей

В Башкирии осудят 19-летнего участника мошенничества на 2,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет 19-летний житель Уфимского района Башкирии, его обвиняют мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

Согласно версии следствия, в минувшем июле обвиняемый через переписку в мессенджере согласился на предложение аферистов о сотрудничестве. Его задачей было забирать наличные у обманутых граждан и переводить их организаторам преступления.

Спустя месяц он получил от троих потерпевших более 2,6 миллиона рублей. На эти средства молодой человек в одном из обменных пунктов Уфы приобрел криптовалюту и зачислил ее на электронный кошелек, после чего предоставил доступ к нему своим «коллегам».

Обвиняемый частично признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.