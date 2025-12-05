19-летний паренек из Башкирии стал частью преступной схемы: он лишил трех человек 2,6 миллиона рублей

В Уфе перед судом предстанет 19-летний житель Уфимского района Башкирии, его обвиняют мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.
Согласно версии следствия, в минувшем июле обвиняемый через переписку в мессенджере согласился на предложение аферистов о сотрудничестве. Его задачей было забирать наличные у обманутых граждан и переводить их организаторам преступления.
Спустя месяц он получил от троих потерпевших более 2,6 миллиона рублей. На эти средства молодой человек в одном из обменных пунктов Уфы приобрел криптовалюту и зачислил ее на электронный кошелек, после чего предоставил доступ к нему своим «коллегам».
Обвиняемый частично признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
