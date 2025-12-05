6 декабря в части Иркутска отключат свет

Отключение света в Иркутске 6 декабря 2025 года коснется Ленинского, Свердловского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет 38», ограничения вводятся из-за неотложных работ на электрических сетях.
В Ленинском районе по большей части адресов света не будет в промежутке с 10 до 11 часов и с 16 до 18. Жители домов в Октябрьском районе останутся без света с 9:00 до 17:00. По нескольким адресам Правобережного района свет отключат всего на 30 минут ночью. Также временные неудобства в ночное время с часу ночи до пяти часов утра затронут Свердловский район.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 6 декабря 2025, можно ознакомиться здесь.