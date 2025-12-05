Aurus назвал одежду на маркетплейсах под его брендом подделкой

Одежду, сумки и обувь под российским брендом Aurus в первый раз представили публике на выставке «Иннопром. Беларусь». Посетителям выставки продемонстрировали примеры спортивных костюмов и casual коллекции. Также гости выставки могли увидеть несколько моделей сумок и обуви. Все дизайнерские решения коллекции являются российскими.