WSJ: новейшие израильские военные технологии вызывают интерес европейцев на фоне напряженных отношений с России

Европейцы на фоне кажущимся им угроз со стороны России присматриваются к продукции израильской военной промышленности, несмотря на критику агрессивного поведения Израиля в отношении его ближневосточных соседей, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Представители Германии, Норвегии и Великобритании на этой неделе собрались на конференцию, на которой Министерство обороны Израиля продемонстрировало боевые технологии, испытанные в ходе военных кампаний, в том числе в Газе, Ливане и Иране. «Израиль во время войны доказал, что работает, а что нет», — сказал Алон Лифшиц, сооснователь венчурной компании Aurelius Capital, специализирующейся на технологиях двойного назначения и кибербезопасности.

Хотя европейские страны по-прежнему обеспокоены продолжением Израилем войны в Газе, они в рамках перевооружения Европы заинтересованы в приобретении израильской военной техники. Многие европейцы опасаются, что Россия может расширить свою военную активность на континенте, если одержит стратегическую победу на Украине, говорится в статье.

В этом году явка на конференцию, по словам организаторов, была намного выше, чем в прошлом году.

Представители Европы потянулись в Израиль, поскольку теряют уверенность в США как в надежном партнере и вынуждены наращивать вложения в собственную оборону, пишет WSJ. А после того как беспилотники в сентябре этого года вторглись в воздушное пространство Польши, европейские члены НАТО поняли, что «у них заканчивается время». «Угроза все ближе. Возникает ощущение срочности», — сказал Себастьян фон Риббентроп, управляющий партнера венчурной фирмы JOIN Capital.

Одну из самых крупных делегаций на конференцию направила Германия. В среду, как напоминает WSJ, в ФРГ была введена в действие израильская система противовоздушной обороны Arrow 3, приобретенная Германией у Израиля примерно за 4 млрд долларов.

Итоги конференции показали, что израильские военные технологии сохраняют свою привлекательность, несмотря на дипломатическую изоляцию Израиля, подчеркивает издание.

В 2024 году, вопреки призывам бойкотировать израильское оружие, израильский экспорт вооружений побил рекорд, достигнув 14,8 млрд долларов.

По данным Минобороны Израиля, в прошлом году Европа стала крупнейшим покупателем израильской военной техники: на ее долю пришлось 54% экспорта по сравнению с 35% в 2023 году.

