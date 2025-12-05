WSJ: новейшие израильские военные технологии вызывают интерес европейцев на фоне напряженных отношений с России

Представители Германии, Норвегии и Великобритании на этой неделе собрались на конференцию, на которой Министерство обороны Израиля продемонстрировало боевые технологии, испытанные в ходе военных кампаний, в том числе в Газе, Ливане и Иране. «Израиль во время войны доказал, что работает, а что нет», — сказал Алон Лифшиц, сооснователь венчурной компании Aurelius Capital, специализирующейся на технологиях двойного назначения и кибербезопасности.
Хотя европейские страны по-прежнему обеспокоены продолжением Израилем войны в Газе, они в рамках перевооружения Европы заинтересованы в приобретении израильской военной техники. Многие европейцы опасаются, что Россия может расширить свою военную активность на континенте, если одержит стратегическую победу на Украине, говорится в статье.
Представители Европы потянулись в Израиль, поскольку теряют уверенность в США как в надежном партнере и вынуждены наращивать вложения в собственную оборону, пишет WSJ. А после того как беспилотники в сентябре этого года вторглись в воздушное пространство Польши, европейские члены НАТО поняли, что «у них заканчивается время». «Угроза все ближе. Возникает ощущение срочности», — сказал Себастьян фон Риббентроп, управляющий партнера венчурной фирмы JOIN Capital.
Одну из самых крупных делегаций на конференцию направила Германия. В среду, как напоминает WSJ, в ФРГ была введена в действие израильская система противовоздушной обороны Arrow 3, приобретенная Германией у Израиля примерно за 4 млрд долларов.
Итоги конференции показали, что израильские военные технологии сохраняют свою привлекательность, несмотря на дипломатическую изоляцию Израиля, подчеркивает издание.
По данным Минобороны Израиля, в прошлом году Европа стала крупнейшим покупателем израильской военной техники: на ее долю пришлось 54% экспорта по сравнению с 35% в 2023 году.