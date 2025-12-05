WSJ: новейшие израильские военные технологии вызывают интерес европейцев на фоне напряженных отношений с России

Представители Германии, Норвегии и Великобритании на этой неделе собрались на конференцию, на которой Министерство обороны Израиля продемонстрировало боевые технологии, испытанные в ходе военных кампаний, в том числе в Газе, Ливане и Иране. «Израиль во время войны доказал, что работает, а что нет», — сказал Алон Лифшиц, сооснователь венчурной компании Aurelius Capital, специализирующейся на технологиях двойного назначения и кибербезопасности.