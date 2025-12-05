На ВДНХ состоится фестиваль кино для детей

Мини-фестиваль для детей, подростков и их родителей «Как для взрослых, только лучше» пройдет 6 и 7 декабря в Музее кино на ВДНХ, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Фестиваль будет приурочен к 10‑летию студии детского и юношеского кино «Студия Первый А» и 80‑летию ее художественного руководителя — кинематографиста Александра Адабашьяна. В программу вошли ключевые работы студии, в которых обсуждаются темы дружбы, ответственности, выбора и взросления.
Мероприятие откроется 6 декабря в 11:30 показом фильма «Собачий лай». В 13:45 зрители увидят ленту «Про Лелю и Миньку», а в 15:30 — фильм «Судьба барабанщика». Завершится первый день мероприятия творческой встречей с Александром Адабашьяном.
Гости второго дня фестиваля увидят фильмы «Катя‑Катя» и «Наставник царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса». Также они смогут посетить мастер-класс режиссера Анны Чернаковой. Вход на все мероприятия фестиваля осуществляется по бесплатным билетам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.