Подведены итоги реализации госпрограммы «Спорт России» в 2025 году

«С января по ноябрь проведено свыше 13,5 тыс. мероприятий, введено 11 капитальных спортобъектов, до конца года ожидается еще 18 с учетом некапитальных объектов и спортплощадок по итогам года. В общей сложности в 2025 году запланировано к вводу, а также капитальному ремонту 655 различных спортивных объектов. В рамках поручения Президента России Владимира Путина создаются модульные бассейны, площадки ГТО и умные спортивные площадки, активно обновляется инфраструктура в наших исторических регионах», — пояснил министр.