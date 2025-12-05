Подведены итоги реализации госпрограммы «Спорт России» в 2025 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России». На нем подвели итоги за 2025 год и обсудили планы на 2026-й, сообщается на сайте правительства РФ.
В ходе заседания Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев представили рейтинг регионов в сфере спорта. Лучшие результаты показали 10 субъектов: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская области, Хабаровский край, Брянская, Калужская, Калининградская области. Вице-премьер отметил, что цели госполитики в сфере физической культуры и спорта определены указом Президента Владимира Путина и Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.
«Более 60% граждан уже вовлечены в регулярные спортивные занятия. Все популярнее становятся некоторые виды спорта: плавание — прирост на 211 тысяч человек, спортивная борьба — 84 тысячи человек, а также баскетбол, шахматы и спортивный туризм. Динамично развивается наш традиционный вид спорта — самбо, который признан олимпийским. Мы начали подготовку к празднованию 90-летия самбо в 2028 году», — заявил Чернышенко.
Как следует из сообщения кабмина, уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет около 63%. В регионы поставлены 315 площадок ГТО, созданы 92 умные спортивные площадки, 14 физкультурных комплексов открытого типа. Около 700 организаций, входящих в систему спортивной подготовки, получили государственную поддержку. Для 300 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь.
В целях поддержки бойцов СВО и участников других вооруженных конфликтов увеличивается число мероприятий по адаптивным видам спорта, проходят многоэтапные соревнования «Кубок защитников Отечества», более 300 ветеранов СВО входят в сборные команды. Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что все ключевые показатели госпрограммы выполняются.
«С января по ноябрь проведено свыше 13,5 тыс. мероприятий, введено 11 капитальных спортобъектов, до конца года ожидается еще 18 с учетом некапитальных объектов и спортплощадок по итогам года. В общей сложности в 2025 году запланировано к вводу, а также капитальному ремонту 655 различных спортивных объектов. В рамках поручения Президента России Владимира Путина создаются модульные бассейны, площадки ГТО и умные спортивные площадки, активно обновляется инфраструктура в наших исторических регионах», — пояснил министр.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.