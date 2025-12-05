В Москве создали Международную ассоциацию добровольческих организаций Dobro

«Очень важно, что ассоциация рождается в рамках такой замечательной инициативы, как форум “Мы вместе”… Тот опыт, который накоплен в России за годы реализации инициативы “Мы вместе”, станет полезен для участников создаваемой сегодня международной ассоциации. Это и инфраструктура, и конкретные проекты, и, наверное, то, что делает всех нас сегодня здесь вместе едиными — особое отношение к добрым делам, к волонтерству, к добровольчеству, к помощи близким», — сказал в ходе учредительного съезда ассоциации начальник управления администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.